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Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2022 MEB öğretmen atama başvuru tarihleri belli oldu mu?

Son günlerde öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları 31 Ocak'ta gerçekleştirilmişti. Atanamayan ve atama bekleyen binlerce öğretmen adayı 2022 yılında yapılacak öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyişte. Milli Eğitim Bakamı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte 2022 öğretmen ataması hakkında detaylar...

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    Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2022 öğretmen ataması hakkında son durum!

    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan öğretmen ataması büyük bir heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin sevindirici bir açıklamada bulundu. Peki, "Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2022 öğretmen ataması yapılacak mı, tarihleri ve branş dağılımı belli oldu mu?" İşte 2022 öğretmen ataması hakkında merak edilenler...
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    Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2022 öğretmen ataması hakkında son durum!

    ÖĞRETMEN ATAMASI HANGİ TARİHTE YAPILACAK? 

    Öğretmen atamalarına dair takvim henüz yayınlanmadı. Geçen yıl öğretmen atama takvimi 2021 mart ayında ilan edilmişti.

    MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir progranda Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi.

     
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    Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2022 öğretmen ataması hakkında son durum!

    ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

    Öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Kadro ve branş dağımı MEB öğretmen atama takvimi ile beraber açıklanacak.
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    Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB 2022 öğretmen ataması hakkında son durum!

    Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında ise en fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

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