Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gündeme geldi. 15 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Son dakika gelişmesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 25 bin yeni öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda, "25 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, atama takvimi açıklandı mı, branş dağılımı nasıl?" soruları yanıtını arıyor. İşte ayrıntılar...