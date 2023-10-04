Haberler Gündem Öğretmen ataması yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama! 2023 60 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ne?

Öğretmen ataması yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama! Öğretmen ataması son durum, öğretmenler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin "Her yıl Ekim ayı itibariyle hangi branştan kaç tane öğretmen eksiğimizin olduğu belli olmuş olur. Şu andaki rakamlar 60 binin üzerinde." açıklamalarında bulunmuştu. Açıklamanın ardından öğretmen atamasının olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte 60 bin öğretmen atamasına ilişkin son dakika gelişmeleri... Habertürk Giriş: 04.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:06 facebook

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Öğretmen ataması son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini korurken konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Öğretmen ataması ve yeni sınıf geçme düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, 60 bin öğretmen açığı olduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından gözler "60 bin öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman yapılacak ve branş dağılımı ne?" sorularına çevrildi. İşte öğretmen atamasına ilişkin merak edilenler...

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MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Her yıl Ekim ayı itibariyle hangi branştan kaç tane öğretmen eksiğimizin olduğu belli olmuş olur. Şu andaki rakamlar 60 binin üzerinde. Şu anda bu rakam en son norm hesaplamasına göre yapılmış rakamlar. Bizim ihtiyacımız, eksiğimiz 60 bin civarında.