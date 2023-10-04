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        Haberler Gündem Öğretmen ataması yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama! 2023 60 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı ne?

        Öğretmen ataması yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama!

        Öğretmen ataması son durum, öğretmenler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin "Her yıl Ekim ayı itibariyle hangi branştan kaç tane öğretmen eksiğimizin olduğu belli olmuş olur. Şu andaki rakamlar 60 binin üzerinde." açıklamalarında bulunmuştu. Açıklamanın ardından öğretmen atamasının olup olmayacağı merak konusu oldu. İşte 60 bin öğretmen atamasına ilişkin son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 16:06 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:06
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        Öğretmen ataması son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini korurken konuya ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Öğretmen ataması ve yeni sınıf geçme düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, 60 bin öğretmen açığı olduğunu duyurdu. Açıklamanın ardından gözler "60 bin öğretmen ataması yapılacak mı, ne zaman yapılacak ve branş dağılımı ne?" sorularına çevrildi. İşte öğretmen atamasına ilişkin merak edilenler...

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        MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NDAN AÇIKLAMA!

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Her yıl Ekim ayı itibariyle hangi branştan kaç tane öğretmen eksiğimizin olduğu belli olmuş olur. Şu andaki rakamlar 60 binin üzerinde. Şu anda bu rakam en son norm hesaplamasına göre yapılmış rakamlar. Bizim ihtiyacımız, eksiğimiz 60 bin civarında.

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        Benim arzum, isteğim şuydu. Bütçe kanunu geçmeden rakamlar belli olursa atama sürecini başlatırız. 3 ay içerisinde yeni eğitim yılı başlarken arkadaşlarımızı başlatırız diye düşünmüştüm bunu da açıklamıştım. Bunu da ilgili bakanlarla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

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        "68 BİN ÖĞRETMEN İHTİYACIMIZ VAR"

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen ihtiyacı şu kadardır demek doğru değil. Söyleyeceğimiz rakamlar yaklaşık rakamlardır. Her yıl takvim yılı sonunda hesap yapıyoruz. 68 bin öğretmen ihtiyacımız var dediğimizde yıl sonu bunun değişmesi gerekiyor.

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        Şu an 68 bin öğretmene ihtiyacımız var. Norm güncellemesi yapıyoruz, müfredat da bununla beraber yürüyor. Ders sayısı azaldığında otomatik olarak öğretmen ihtiyacı da buna göre belirleniyor. Ders sayısı azalınca öğretmen ihtiyacı da azalıyor. Dolayısıyla sürekli güncelleme yapıyoruz." ifadelerini kullandu.

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        MEB ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2023

        Bakan Tekin, "Sayın cumhurbaşkanımız da bize çok destek oldu; biz öğretmen ihtiyacımızı bu eğitim öğretim başına yetiştiremedik, bahar yılı başında yeni atanan bir grup öğretmenle eğitim ve öğretime başlayacağız. Ekim ayı içerisinde kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımızı dahil edeceğiz.

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        ÖĞRETMEN ATAMALARI HANGİ BRANŞLARDA YAPILACAK?

        Önümüzdeki dönemde yapacağımız yeniliklerle birlikte yabancı dilde ihtiyacımız var, özellikle öğretmen temininde zorluk yaşadığımız alanlardan biri özel sınıf öğretmenliği, sınıf öğretmeni, okul öncesi öğretmenliği diye sıralama böyle devam ediyor." dedi.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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