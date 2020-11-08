Öğretmen dizisi 8. yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Büyük heyecanın yaşandığı son bölüm sonrası 9. bölüm fragmanı da yayınlandı! Peki Öğretmen 8. son bölümde neler oldu?

ÖĞRETMEN 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif’tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir. Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif’e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?



ÖĞRETMEN 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

ÖĞRETMEN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Fox Tv kanalında yayınlanan Öğretmen dizisi Japon yapımı Hiragi’s Homeroom’dan uyarlandı. Dizinin orijinali 10 bölüm olarak yayınlanmıştı. Öğretmen dizisinin 36 bölüm süreceği, 2021’de ekranlara veda edeceği planlanıyordu. Fakat dizi reyting savaşına yenik düşerek final kararı aldığı iddia ediliyor. Öğretmen dizisi son bölümüyle Total reyting grubunda ilk 10’a giremezken, AB’de ise 7. sırada yer alabildi. Öğretmen dizisi, İdealist bir öğretmenin oldukça sıra dışı bir yolla öğrencilerine ders verme hikayesi anlatılıyor.