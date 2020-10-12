FOX TV'nin sevilen dizisi Öğretmen dün akşam yayınlanan bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray, Serkan Keskin ve Afra Saraçoğlu gibi başarılı oyuncuları birleştiren Öğretmen dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Peki yeni bölümde neler olacak? 6. yeni bölüm fragmanı izleyicilere hangi ipuçlarını veriyor?

ÖĞRETMEN DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

ÖĞRETMEN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öğretmen’in hikayesi yeniden başlıyor. Küçükkapı Lisesi 12A sınıfı büyük bir kaosun içindedir. Akif’in baygın olmasından yararlanmak isteyen bir grup öğrenci okuldan çıkmaya çalışır fakat karşılarında Akif’e ilk günden beri destek olan bir arkadaşlarını bulurlar. Hemen okuldan çıkmak isteyen öğrenciler ve Akif’e inanan ve okulu terk etmeyen öğrenciler arasında bir çatışma yaşanır. Bütün bu karmaşadan uzak durmaya çalışan bir öğrenci ise içerde ve dışarda yaşanan bütün her şeyin anahtarıdır.

Bu sırada adım adım okula polis yaklaşmaktadır. Akif uyanıp polisleri durdurabilecek midir?