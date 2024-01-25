MEB Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurusu başladı! İşte 2024 öğretmen ek yerleştirme başvuru ekranı
Öğretmen yer değiştirme atama sonuçları 18 Ocak 2024 tarihinde erişime açıldı. "Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemlerinin tamamlanmasının ardından yer değiştirme işlemini yapamayanlar için aile birliklerinin sağlanması amacıyla Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvuruları açıldı. İşte 2024 MEB öğretmen ek yerleştirme başvuru ekranı...
Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 2-8 Ocak 2024 tarihleri arasında alındı. 18 Ocak'ta açıklanan atama sonuçlarının ardından gözler öğretmen ek yerleştirme takvimine çevrildi. MEB Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvuruları 24 Ocak itibarıyla başladı. İşte 2024 MEB Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvuru ekranı....
MEB EK TAYİN BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında aile birliği mazeretine bağlı olarak, iller arası yer değiştirmek üzere onaylı ön başvurusu bulunan ancak atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin, aile birliklerinin sağlanması amacıyla ek yer değiştirme başvuruları, 24 - 27 Ocak tarihleri arasında alınacak.
Ön başvurusu bulunan ancak atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenler, ek yer değiştirme başvurularını 27 Ocak'a kadar yapabilecek.
Aile birliği ön başvurusu olan öğretmenlerin görev yaptığı ilde veya duyuru ekinde yer alan 23 ilden birindeki tercihler dikkate alınarak değerlendirilecek.
"Öğretmenlerimizin aile birliklerinin sağlanması için her türlü imkanı seferber etmekteyiz"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya ilişkin açıklamasında, göreve geldiği günden beri her fırsatta öğretmenlerle bir araya geldiğini, onların taleplerini alarak politikalarını buna göre şekillendirdiklerini belirtti.
Atama ve yer değiştirme takvimini hiç olmadığı kadar çok çalıştırdıklarını aktaran Tekin, şunları kaydetti:
"Gelen talepleri yeniden değerlendirerek norm fazlası oluşturmayacak şekilde yeni bir değerlendirme daha yapmaya karar verdik. İnsanlık tarihine her daim yön vermiş büyük medeniyet birikimimizin temel yapı taşlarından biri olan aile, toplumumuzun çekirdeği, milletimizi var ederek kenetleyen en kıymetli ögedir. Toplumların ve nesillerin inşasında böylesine yapısal ve eğitsel işlevi bulunan aile kurumunu, karar süreçlerimizde her zaman merkeze alıyoruz.
Bakanlık olarak büyük bir aile ikliminde Türkiye Yüzyılı idealimizi gerçekleştirebilmek için hep beraber çalışacağız. Bu kapsamda öğretmenlerimizin aile birliklerinin sağlanması için her türlü imkanı seferber etmekteyiz. En büyük gücümüz olan öğretmenlerimizin aile bütünlüğü yönündeki talepleri başta olmak üzere beklentilerini maksimum seviyede karşılamaya devam edeceğiz."