2025 yılı yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuru süreci 5 Ağustos’ta tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, atamalar 6 Ağustos 2025 Çarşamba bugün yapılacak. Belirtilen günün gelmesiyle beraber öğretmen il dışı atama sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise ise 7 Ağustos tarihi itibarıyla yapılacak. Peki, 2025 Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, e-Devlet / MEBBİS Öğretmen iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sonucu sorgulama ekranı...