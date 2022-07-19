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Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı 2022! MEB ile il içi tayin sonuçları isim listesi

İl içi atama sonuçları sorgulama ekranı, isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını tamamlayan öğretmenler tarafından araştırılıyor. Başvuruları 4-8 Temmuz günleri arasında alınan il içi tayin sonuçları için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. İşte, öğretmen il içi atama sonuçları isim listesi sorgulama ekranı...

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  • Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı 2022! MEB ile öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulaması nereden yapılır?

    Öğretmen il içi atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstege bağlı yer değiştirme başvuru işlemi 8 Temmuz günü sona ererken öğremten il içi tayin sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Hizmet puanı üstünlüğüne göre il içi yer değiştirmeler valilikler tarafından gerçekleştirilecek. İşte, 2022 Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı...
  • Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı 2022! MEB ile öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulaması nereden yapılır?

    ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    Öğretmen il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alındı. 
  • Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı 2022! MEB ile öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulaması nereden yapılır?

    ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Öğretmen il iç atama başvuruların alınmasının ardından öğretmen il içi atama tayin başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel takvime göre atama sonuçları 19 Temmuz Salı günü ilan edilecek.
  • Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı 2022! MEB ile öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulaması nereden yapılır?

    İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İl içi tayin sonuçları 19 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. İlişik kesme işlemleri, 20 Temmuz 2022 itibarıyla gerçekleşecek fakat sonuçların açıklanacağı saat hakkında resmi bir bilgi bulunmuyor.
  • Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı 2022! MEB ile öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulaması nereden yapılır?

    ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

     Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmneler illerin meb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan duyuruyu takip edebilecekler. Atama sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte il içi atamasıyla birlikte aşağıdaki linkten sorgulama yapılabilecek.

    MEB İLE İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı 2022! MEB ile öğretmen il içi tayin sonuçları ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulaması nereden yapılır?

    İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

    Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

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