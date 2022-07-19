Öğretmen il içi atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstege bağlı yer değiştirme başvuru işlemi 8 Temmuz günü sona ererken öğremten il içi tayin sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Hizmet puanı üstünlüğüne göre il içi yer değiştirmeler valilikler tarafından gerçekleştirilecek. İşte, 2022 Öğretmen il içi atama sonuçları ekranı...