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        Haberler Gündem Öğretmen il içi yer değişikliği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

        Öğretmen il içi yer değişikliği başvuruları ne zaman başlıyor?

        Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takvimini duyurdu. Yaşanan bu gelişme, "Öğretmen il içi yer değişikliği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" sorularını gündeme getirdi. İşte MEB takvimi ile öğretmen il içi isteğe bağlı yer değişikliği şartları ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 19:34 Güncelleme: 09.05.2024 - 19:34
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        Öğretmenler için il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuru tarihleri belli oldu. Mayıs ayı içerisinde alınacak başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik başvuru formu doldurularak yapılabilecek. Peki, "Öğretmen il içi yer değişikliği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?" İşte detaylar...

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        ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü üzerinden yayımlanan duyuruya göre başvurular 13-17 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

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        ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Başvuru işlemleri mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresi üzerinden elektronik başvuru formu doldurularak yapılacak. Başvuru sonuçları 22 Mayıs tarihinde açıklanacak. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 14 Haziran'da başlayacak.

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        2024 ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI

        1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

        2. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

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        3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

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        4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

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