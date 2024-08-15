Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları bitiyor! 2024 Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE GENEL AÇIKLAMALAR

1) Bu duyuru kapsamında;

a) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası doğrultusunda halen sözleşmeli olarak görev yapan,

b) Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atanan; ancak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini doldurmayan öğretmenlerden her ikisi de bu maddenin (a), her ikisi de (b) veya biri (a) diğeri (b) bentleri kapsamında olan ve farklı illerde görev yapan eşler aynı ilde birleşmek üzere başvuru yapabilecektir.

2) Bu duyuru kapsamında yer değiştirme isteğinde bulunabilmek için 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında en az bir yıl görev yapılmış olması gerekmektedir.

3) Her ikisi de 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlayan eşlerin, karşılıklı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunmaları zorunludur. Bu durumda olan eşlerden birinin başvuruda bulunmaması halinde diğer eşin başvurusu dikkate alınmayacaktır.

4) Eşlerden birinin 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamaması halinde aynı tarih itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlayan diğer eş başvuruda bulunabilecektir.

5) Her ikisi de 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenler, eşinin görev yaptığı il için yer değiştirme başvurusunun olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşılık aile birlikteliğinin Bakanlığımızca uygun görülen bir ilde sağlanmasını isteyebileceklerdir. Bu durumda her iki öğretmenin de Elektronik Başvuru Formundaki bu seçeneği işaretlemesi gerekmektedir. Başvuruda bulunan eşlerden birinin bu seçeneği işaretlememesi durumunda diğer eşin isteğine ilişkin talep dikkate alınmayacaktır.

6) Çalışma sürelerinin hesabında çeşitli nedenlere (doğum, askerlik v.b.) bağlı olarak sözleşmenin feshedildiği süreler ile aylıksız izinde geçirilen süreler dikkate alınmayacaktır.

7) Birinci maddenin (a) veya (b) bentleri kapsamında öğretmen olarak görev yapan eşlerden birinin 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlayacak olması durumunda her iki eş de bu kapsamda başvuruda bulunamayacaktır.

8) Askerlik ve doğum nedenlerine bağlı olarak sözleşmesi feshedilen öğretmenler ile aynı nedenlere bağlı olarak aylıksız izinde bulunan öğretmenlerden 2 Eylül 2024 tarihine kadar görevine başlayacağını belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu doğrultuda yer değişikliği yapılanlardan en geç 6 Eylül 2024 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bu şekilde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.