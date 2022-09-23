Öğretmen kocanın eşiyle tartışması dehşetle bitti! 0:00 / 0:00

DHA

Gaziantep'te öğretmen, tartıştığı eşini doğrama tahtası ile öldürdü. DHA'nın haberine göre olay, sabah erken saatlerinde Islahiye ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ilkokulda sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş (55) ile bir yıl önce evlendiği Zeliha Durmuş (41) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA POLİSİ ARADI Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Zeliha Durmuş kanlar içinde yığıldı. Eşinin nabzını kontrol eden Süleyman Durmuş, öldüğünü anlayınca da polis merkezine giderek durumu anlattı.