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Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmen kocanın eşiyle tartışması dehşetle bitti!
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Gaziantep'te öğretmen, tartıştığı eşini doğrama tahtası ile öldürdü

Gaziantep'te sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş ile eşi Zeliha Durmuş arasındaki tartışma dehşetle bitti. Tartışma sırasında koca, mutfaktaki doğrama tahtası ile bir yıl önce evlendiği eşinin başına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti

Öğretmen kocanın eşiyle tartışması dehşetle bitti!
Öğretmen kocanın eşiyle tartışması dehşetle bitti!
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DHA

Gaziantep'te öğretmen, tartıştığı eşini doğrama tahtası ile öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, sabah erken saatlerinde Islahiye ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ilkokulda sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş (55) ile bir yıl önce evlendiği Zeliha Durmuş (41) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA POLİSİ ARADI

Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Zeliha Durmuş kanlar içinde yığıldı. Eşinin nabzını kontrol eden Süleyman Durmuş, öldüğünü anlayınca da polis merkezine giderek durumu anlattı.

EKİPLER OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Zeliha Durmuş'un cansız bedeniyle karşılaştı. Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Süleyman Durmuş'un emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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