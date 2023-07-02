Asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki zammın ardından gözler memur maaş zammına kilitlendi. Kamuda çalışan vatandaşlar Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme oranına göre zam alacaklar. Peki, 2023 Temmuz'da en düşük öğretmen maaşı ne kadar olacak? İşte, öğretmen zammı ile ilgili detaylar...