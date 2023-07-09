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En düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye yükseltilmesinin ardından, gözler öğretmen maaşlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme, ek olarak seyyanen zam ile memur maaşları belli olurken, başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları araştırılmaya devam ediyor. Ocak zammıyla 1/4 öğretmen maaşına yüzde 30 gelerek 15.965 TL yükseltilmişti. Peki, "öğretmen maaşı ne kadar?" İşte 2023 Temmuz zamlı başöğretmen, uzman öğretmen ve öğretmen maaşları...