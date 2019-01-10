Öğretmen maaşları ne kadar oldu? 2019 ek ders ücretleri belli oldu

Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Sorusu yanıt buldu. Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği 2019 zamlı öğretmen maaşları ve ek ders ücretleri belli oldu. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli memur, öğretmen, polis maaşlarında zam gelmiş oldu. İşte en düşük öğretmen maaşı ve en yüksek öğretmen maaşları...

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR? 2019

TÜİK yeni yılın ilk ayında enflasyon rakamlarını açıkladı ve 2019 Ocak ayında toplam 10.7 zam yapıldı. Peki, öğretmen maaşları ne kadar?

En yüksek öğretmen maaşı: 4 bin 701 lira

En düşük öğretmen maaşı ise 2 bin 924 lira olarak belirlendi.

2019 ÖĞRETMEN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor. Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında yapılan müzakereler sonucunda;

2018 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 3,5,

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir. Yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

ÖĞRETMENLERE 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN GELECEK?

TBMM Başkanı aynı zamanda AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, 3600 ek gösterge yasası hakkında, ""3600 ek gösterge meselesi hükümetin bir sözüdür. İlgili kesim mutlaka bunun takipçisi olacaktır. Bize gittiğimiz yerde soruluyor. Hükümet adına bir söz söyleme konumunda değilim şu an için ama verilen söz mutlaka yerine getirilecektir. Birkaç gün önce vatandaşın biri bu konuyu Cumhurbaşkanımıza doğrudan sordu. O da 'haklısın' dedi. Hükümetin bu konuyla ilgili bir planlaması mutlaka olacaktır. Çünkü söz verilmiştir. Verilen sözün mutlaka yerine getirilmesi gerekir." dedi.

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