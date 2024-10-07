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        Haberler Bilgi Yaşam Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama

        Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama

        Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapacağını duyurmuştu. 1 Temmuz'da adayların katılım gösterdiği sözlü sınav sonrası değerlendirme sürecine geçildi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu için gözler MEB son dakika açıklamasına çevrildi. Peki Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MEB 2024 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama ekranı ve tüm detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 10:12 Güncelleme: 07.10.2024 - 10:12
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        Öğretmen mülakat sonuçları için sorgulamalar sürüyor. 20 bin öğretmen ataması için ön başvuru ve tercihler 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınmış, sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'da başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözlü sınav sonuçları için Danıştay kararını işaret etmişti. Peki Sözleşmeli Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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        ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için danıştay kararını işaret etti.

        Atama sonuçlarının neden açıklanmadığı sorularına açıklık getiren Bakan Tekin, "Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Ancak sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

        ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Sonuç duyurusu ardından adaylar, e-Devlet sistemine bağlı olan "Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecek.

        Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

        SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR!

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuru ve tercihler, 20-31 Mayıs 2024 tarihlerinde alınmıştı.

        1 Temmuz'da başlayan sözlü sınav süreci de Ağustos ayında tamamlandı. Mülakatlara katılım sağlayan öğretmen adayların sonuçlar için bekleyişi devam ediyor.

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