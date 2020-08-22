Öğretmen seminerleri bugünün merak edilen konusu oldu. Öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Sorusu öğretmenler tarafından merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak noktayı koydu.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin 2020 Ağustos, Eylül Dönemi Mesleki Çalışma Programı'na göre 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Öğretmenler, yeni dönemde yapılacak değişiklikler hakkında seminerlerde bilgilendirilecek.

Bakanlık, 2020-2021 eğitim öğretim yılı açılış dönemi mesleki çalışma programının eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla okullarda gerçekleştirileceğini bildirdi.