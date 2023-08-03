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        Haberler Gündem Eğitim Öğretmen tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen tayin sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB' in açıkladığı tayin sonuçları ne zaman?

        Öğretmen tayin sonuçları ne zaman açıklanıyor? MEB' in açıkladığı tayin sonuçları ne zaman?

        Öğretmen il dışı tayin başvurularının sona ermesi ile beraber merak edilen sorulardan biri ise il dışı tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı oldu. Başvurularını yapan öğretmenler sonuçların cevaplanması için araştırmalara başladılar. Peki, MEB'in açıkladığı öğretmen tayin sonuçları ne zaman? Detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 09:53
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        28 Temmuz 2023 itibari ile başlayan öğretmen tayin başvuruları 2 Ağustos 2023 tarihi itibari ile sona ermiş durumda. Başvuruların sona ermesinin ardından öğretmenlerin merak ettiği konuların başında tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı geliyor. İşte, ayrıntılar...

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        ÖĞRETMEN İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

        MEB'in yapmış olduğu açıklamada öğretmen il dışı tayin sonuçlarının 4 Ağustos Cuma günü MEB'in resmi sitesinde duyuracağını açıkladı.

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        Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 2 Ağustos 2023 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

        Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

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        "22 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Mirac Tunc
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