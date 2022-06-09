Milli Eğitim Bakanlığı, isteğe bağlı veya zorunlu nedenlerden dolayı görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler için il içi veya il dışı yer değiştirme başvuruları hakkındaa açıklamalarda bulundu. Elektronik ortamda alınacak başvuruların hangi tarihlerde alınacağı merak konusu oldu. Peki, atama başvuruları ne zaman? İşte, MEB ile öğretmen yer değiştirme başvuruları takvimi...

2022 YILI ÖĞRETMEN YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ