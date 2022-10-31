Milli Eğitim Bakanlığının personllerine sağlanacak olan banka promosyonu miktarı belli oldu. Öğretmene banka promosyonu ödemeleri 8 kat artılırken ödeme için Vakıflar Bankası ile anlaşma imzalandı. Gelişmenin ardından "Öğretmene banka promosyonu ne kadar oldu ve ne zaman hesaplara yatar?" soruları gündeme geldi. İşte, 2022 öğretmene banka promosyonu ödeme tarihi...