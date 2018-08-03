Bulut Kutlu'nun haberine göre Ziya Gökalp Mahallesi'nde 27 Temmuz'da yolda yürüyen zihinsel engelli öğretmeni 23 yaşındaki Devrim Akçakay'a motosikletle arkasından gelen bir kişi tekme attı. Saldırı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.



POLİS ZANLIYI YAKALADI

Polis zanlının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis sabah saatlerinde zanlı

Gürgin S.'yi (38) evinde yakaladı. Emniyete götürülen zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.



Öte yandan Eğitim-Sen Batman Şube Başkanlığı öğretmene yapılan saldırıyı kınadı. Açıklamada "Devrim öğretmenimize yapılan bu saldırı tüm kadınlara, tüm insanlığa yapılmıştır" denildi.

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