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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmenin fıstık bahçesinde cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Öğretmenin fıstık bahçesinde cesedi bulundu

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesinde öğretmen 24 yaşındaki Yasin Kayran'ın cansız bedeni bulundu. Jandarma olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 19:18 Güncelleme: 25.08.2024 - 19:50
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        Şanlıurfa'daki olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Hacılar Mahallesi'ndeki bir fıstık bahçesinde meydana geldi.

        Yoldan geçen çiftçiler, bahçede hareketsiz yatan kişiyi fark edip, vücudundaki kanı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bu kişinin öğretmen Yasin Kayran olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti.

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        Yeni nişanlandığı öğrenilen Yasin Kayran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Jandarma, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

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