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Öğretmenin halı sahada kahreden ölümü! 0:00 / 0:00

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Burhan Kılınç (47), halı sahada top oynarken hayatını kaybetti.

Kızıltepe Fen Lisesi'nde Matematik Öğretmeni olan Burhan Kılınç, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaptı. İddiaya göre, Kılınç saha içerisinde bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede, Kılınç'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılınç için Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "İlçemizde görev yapan Kızıltepe Fen Lisesi öğretmenlerinden Burhan Kılınç vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, eğitim camiamıza, yakınlarına ve öğrencilerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.