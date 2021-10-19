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Haberler Gündem 3. Sayfa Kur'an kursunda istismar! SON DAKİKA: Gözaltına alınan görevli ilk mahkemede tutuklandı
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Kuran kursunda tutuklatan istismar!

Siirt'te, Tillo Yatılı Kur'an Kursu'na giden 15 yaşındaki erkek çocuğu, Çocuk İzleme Merkezi'ndeki yetkililere aylarca cinsel istismara maruz kaldığını anlattı. Kur'an kursunda öğretici olarak görev yapan D.M., mahkemece tutuklandı

Kur'an kursunda istismar! SON DAKİKA: Gözaltına alınan görevli ilk mahkemede tutuklandı
Kuran kursunda tutuklatan istismar!
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DHA

Siirt'te, olayın yaşandığı 2019 yılında 15 yaşında olan çocuk, iddiaya göre, görüştüğü Çocuk İzleme Merkezi yetkililerine yaşadığı cinsel istismarı ayrıntılarıyla anlattı. İzleme Merkezi, çocuğun anlatımlarının tutarlı olduğu, hayal ürünü olmadığı, olayların belirttiği şekilde gerçekleştiği yönünde görüş oluştuğunu belirten bir rapor hazırladı.

ANLATIMIYLA UYUMLU İZLER BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre çocuğun bedeninde de anlatımlarıyla uyumlu izler bulundu. Adli tıp raporunda da anlatımı doğrular nitelikte bulgular ayrıntılı bir şekilde yer aldı.

"DEFALARCA İSTİSMAR EDİLDİM"

Çocuk ifadesinde, Eylül 2019'dan Mart 2020'ye kadar defalarca istismar edildiğini, Kur'an kursunda öğretici D.M.'nin, kendisine, "Bunları anlatırsan kıyamet kopar" dediğini anlattı. İfadesi alınan hizmetli de çocuğun, kendisine sorunlar yaşadığını ve yurttan ayrılmak istediğini söylediğini savcılığa aktardı. Siirt Savcılığı da gelen rapor ve verilen ifadelerin ardından D.M.'nin ifadesini aldı.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

D.M. ifadesinde, yurttan ayrılmak isteyen çocuğun bu nedenle yalan söylediğini, ayrılma düşüncesi nedeniyle kendisiyle birkaç kez özel görüşme yaptığını, ancak iddialarının doğru olmadığını öne sürdü. Siirt Müftülüğü'ne bağlı olarak Kur'an kursunda öğreticilik yapan D.M., ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. D.M., 12 Ekim'de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, savcılık tarafından iddianame hazırlandı.

OKULDAKİ ÖĞRETMENİN DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI

Olay ise yatılı Kur'an kursunda eğitim gören erkek çocuğunun, okuldaki öğretmeninin dikkati ile açığa çıktı. Çocuğun eskiye göre daha fazla içine kapanık ve davranışlarında gariplikler olduğunu fark eden öğretmen, çocukla özel konuşmalar yaptı.

ÖĞRETMEN DURUMU YETKİLİLERE ANLATTI

Çocuk, bunun üzerine yatılı kursta yaşadıklarını öğretmenine anlattı. Öğretmen de yetkili makamlara durumu bildirdi. Çocuğun aynı kurstan akrabasının da istismar olayını bildiğini, akrabasının kendisine durumu anlatarak, yurttan ayrılmayı düşündüğünü dile getirdiğini söyledi.

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