Öğretmenler, 29 Ekim için yeniden kurtuluş yolculuğuna çıktı - ANKARA

AA

Ankara Elmadağ Atatürk Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla farklı bir etkinliğe imza attı.Öğretmenler, Samsun'daki Bandırma Vapuru önünden başlayarak sırasıyla Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'daki tarihi imzaların atıldığı simge binaları ziyaret etti ve Türk halkının kurtuluş mücadelesini anlatan şiirler okudu.Yolculuklarını, "Kurtuluş Yolu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne" isimli klipte birleştiren öğretmenler, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.Öğrenciler ise okul bahçesinde, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resminin bulunduğu kıyafetleri ile 29 Ekim yazısı oluşturdu. Klipte Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'na da verildi.