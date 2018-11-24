Öğretmenler günü | En güzel resimli 24 Kasım öğretmenler günü mesajları - 2018
24.11.2018 - 01:38 | Güncelleme:
Öğretmenler Günü mesajları, her 24 Kasım'da olduğu gibi 2018 yılı Öğretmenler Günü'nde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Öğretmenlerini telefondan ve sosyal medyadan tebrik etmek isteyenler için bu özel günde en güzel resimli Öğretmenler Günü mesajlarını derledik. İşte 24 Kasım 2018 Öğretmenler Günü mesajları...
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Bugün Öğretmenler Günü! Hayatımızın şekillenmesinde büyük payı bulunan öğretmenler, hemen her zaman saygı ve sevgiyle hatırlanıyor. Ancak 24 Kasım denince aklımıza ilk olarak öğretmenlerimiz geliyor. Bu anlamlı günde öğretmenlerinin gününü tebrik etmek isteynlerin vazgeçilmezi ise Öğretmenler Günü mesajları... Öğretmenlerini telefondan ve sosyal medyadan tebrik etmek isteyenler için bu özel günde en güzel resimli Öğretmenler Günü mesajlarını derledik.
İşte Öğretmenler Günü tarihçesi ve 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları...
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ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜN TARİHÇESİ
Öğretmenler Günü 1981 yılından beri 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Okullarda öğrenci, öğretmen ve velilerin hep birlikte coşku ile kutladıkları günün temeli 1928 yılına kadar dayanmaktadır. Zira, 24 Kasım tarihi Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928 yılında "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
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Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Bugüne özel en güzel Öğretmenler Günü şiirlerini bir araya getirdik. Hem kısa hem uzun Öğretmenler Günü şiirlerini bu sayfa üzerinden bulabilirsiniz.
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Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI
● Öğretmenler!... Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir. (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
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● Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır… (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
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● Dünyanın her yanında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve en değerli varlığıdır.
● Öğretmen bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, değerli kişilik hamuruna da biçim verir.
● Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir.
● Anne ve babamdan sonra en güvendiğim insana öğretmenime şükranlarımı sunarım. Ögretmenler Gününüz kutlu olsun!
● Canım öğretmenim, bu özel gününüzde sizlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim.
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● Siz öğretmenler "sevgi elçileri"siniz. Sınıfta yaşama sevinci, toplumda huzur, ülkede barış, meslektaşları arasında demokratlığın simgesisiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
● Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
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● Öğretmenim bilir misin seni nasıl sevdiğimi? Sorsan bana nerde yerin gösteririm ben kalbimi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun...
● Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi siz, öğretmenler kazanacaksınız. Bunu başaracağınızdan kuşkum yoktur. Sarsılmaz bir inançla ben ve arkadaşlarım sizi gözeteceğiz. Sizin karşılaştığınız tüm engelleri kıracağız. (M.Kemal Atatürk) Öğretmenler gününüz kutlu olsun.
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