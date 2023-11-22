Öğretmenler Günü tatil mi? 24 Kasım Cuma günü okullar açık mı? İşte cevabı
Öğretmenler Günü yani 24 Kasım resmi tatil mi? Öğretmenler günün yaklaşmasıyla birlikte öğretmenler ve öğrenciler bu soruların cevabını araştırıyor. Peki, okullar 24 Kasım'da açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Öğretmenler Günü öncesi geri sayım sürüyor. Öğretmenler ve öğrenciler ise merak içerisinde "24 Kasım Cuma günü okullar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Öğretmenler Günü her yıl Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olarak 24 Kasım'da kutlanıyor.
Ancak resmi tatil günleri yasa, yönetmelik ve kararnamelerle belirleniyor. 24 Kasım için ise böyle bir karar bulunmuyor. Yani 24 Kasım Cuma günü örgün eğitim devam edecek.