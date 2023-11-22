Öğretmenler Günü tatil mi? 24 Kasım Cuma günü okullar açık mı? İşte cevabı

Öğretmenler Günü öncesi geri sayım sürüyor. Öğretmenler ve öğrenciler ise merak içerisinde "24 Kasım Cuma günü okullar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Öğretmenler Günü resmi tatil mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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Ancak resmi tatil günleri yasa, yönetmelik ve kararnamelerle belirleniyor. 24 Kasım için ise böyle bir karar bulunmuyor. Yani 24 Kasım Cuma günü örgün eğitim devam edecek.