Köy okulları, 8. ve 12. sınıfların yanı sıra, mesleki ve güzel sanatlar liselerinde uygulamalı derslerde yüz yüze eğitim başladı. Koronavirüs aşılama sürecinin hızlanması ile birlikte Sağlık Bakanı Koca öğretmenlerin de aşılanacağını duyurdu. peki öğretmenler için aşılama ne zaman başlıyor?

ÖĞRETMENLER İÇİN AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi günü şehirlerde yüz yüze eğitimin başlayacağı hatırlatılarak, eğitimci ve öğretmenlerin pazartesiye kadar aşılamalarının bitip bitmeyeceğinin sorulması üzerine, "Bitmiş olmayacak, aşılama başlamış oldu. Köy okullarından biliyorsunuz başlamış oldu. Bu başlangıçla birlikte önümüzdeki haftalar giderek daha yoğunlaşmış olacak. Bu biraz aşının tedariği ile de ilgili bir durum ama mart ayında daha yoğun, özellikle ayın 15'inden sonra daha yoğun aşının geleceğini söyleyebilirim." dedi.