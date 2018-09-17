SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Eskişehir haberleri
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Öğretmenler iş başında! Okul yeni döneme yetiştirildi

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan 230 öğretmenden 180'i, okulların açılmasına az bir süre kala okulun boya, badana, temizlik gibi işlerini yaparak örnek bir davranışa imza atmıştı. Okulda 2018-2019 eğitim, öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Biyoloji Öğretmeni olan Emel İdece, "Öğrencilerimiz de verdiğimiz emeğin farkındalar" dedi

17.09.2018 - 16:50 | Güncelleme:

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin, çeşitli inşaat çalışmalarına bizzat katılarak yeni döneme yetiştirmeye çalıştığı okulda eğitim-öğretim başladı. 

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan 230 öğretmenden 180'i, okulların açılmasına az bir süre kala okulun boya, badana, temizlik gibi işlerini yaparak örnek bir davranışa imza atmıştı. Yaklaşık 45 yıldır eğitim-öğretime devam edilen okulda, 2017 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden alınan izinle okul içinde bulunan elektrik-elektronik atölyesini yeni okul yapma kararı alan okul yönetimi, hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Eğitim ve öğretim yuvasının yeni döneme yetişmeyeceğini anlayan öğretmenler, inşaatta çalışmak istedi. İnşaat, makine ve tesisat gibi bölümlerin öğretmenleri okulun kaba inşaatını yaparken, İngilizce, matematik, edebiyat ve tarih branşlarındaki öğretmenler ise boya, badana ve temizlik gibi işleri yaptı. Okulun zamanında açılması için ellerinden geleni yapan öğretmenlerin çabaları sonuç verdi. Yapılması gereken işleri zamanında yetiştiren öğretmenler, yorgunluklarını çıkan güzel iş ile unuttular. Tüm Türkiye’deki okullarla aynı anda açılan okul, yeni eğitim-öğretim yılına hazır bir şekilde derslerine başladı.

"ÖĞRENCİLERİMİZ VERDİĞİMİZ EMEĞİN FARKINDALAR"

24 yıldır Biyoloji Öğretmeni olan Emel İdece, öğrencilerinin verdikleri emeklerin farkında olduklarını söyleyerek, “Tabi biz bu süreci 3 Eylül’de gördük. 3 Eylüle kadar, 1 Temmuz-1 Eylül arası normal yaz tatilimizi yaptık. 3 Eylül’de seminer dönemi başladığı zaman okulumuz geldik. O sürece kadar müdürümüz olsun, idarecilerimiz olsun özveri ile çalışmışlar. Bunu gördük. 3 Eylül’den itibaren de artık elimizden ne geliyorsa kalan ne varsa onları yapmaya çalıştık. Tüm öğretmen arkadaşlar ile birlikte güzel oldu. Çok keyifli oldu. İçimize sindi, öğrencilerimiz de bugün geldi. Mutlular ve beğenmişler okulumuzu. Koruyacaklarına söz verdiler. Emekleri, yapılanları anlattık. Boyadan badanadan, boyların kazılması, camların silinmesi, sıraların temizlenmesi, verniklenmesi hepsinden bahsettik. Koruyacaklarına dair söz verdiler. Emeklerin farkındalar onlar da. Onlara inanıyorum ben koruyacaklar” şeklinde konuştu.

"TEMİZ TUTMAMIZ LAZIM"

Yapılanların çok güzel olduğunu ifade eden öğrenci Yusuf Tiryaki, “Bence güzel olmuş. Hocalarımız emek vermiş. Bana göre çok güzle olmuş. Eskisinden daha güzel. Elimizden geldiği kadar temiz tutmamız lazım” dedi.

“Geçen yıl başka bir okulda misafir gibiydik. Şimdi kendi okulumuzda evimizde gibiyiz” diyen öğrenci Lütfi Sarıgöl’ün ardından konuşan diğer öğrenci Pakize Özdağ ise, “Çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah öğrenci arkadaşlarımız için güzel bir yıl olut. Çok sevinçliyiz. Okulumuza sahip çıkacağız. Gelecek nesillere yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 1
  • Misafir 9 dakika önce
    öğretmenlerimiz başımızın tacı helal olsun...
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X