Öğretmenler serada sebze meyve üretiyor - KONYA

AA

Beyşehir'in Esence Mahallesi'nde bulunan Aşağıesence Ortaokulunun 11 dönümlük bahçesinde, 517 metrekarelik alanda kurulan serada, damla sulama sistemi ile solucan gübresi kullanılarak tamamen doğal yöntemlerle domates, salatalık, patlıcan, biber ve çilek üretimi gerçekleştirildi.Açılan sondajla sulaması sağlanan serada, öğretmen ve öğrenciler, geçen yıl yaklaşık 7,5 ton domates ve 15 ton salatalık yetiştirdi. Bu sene ise ürün çeşitliliği artan serada daha fazla rekolte bekleniyor.İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Beyşehir Kaymakamlığı adına, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, ilçeye bir okula tarım okulu kazandırılması için proje başvurusunda bulunduklarını anımsattı.Kabul edilen projelerini, geçen sene Aşağıesence Ortaokulunda hayata geçirdiklerini aktaran Konuk, bu kapsamda okulun bahçesinde "Beyşehir Tarım Okulu"nu kurduklarını ve oluşturulan serada sebze ve meyve yetiştirilmeye başlandığını söyledi.Hem öğrenciler hem de veliler için örnek bir bahçe teşkil etmeyi amaçladıklarını dile getiren Konuk, "Kısa sürede bu serada yetiştirilen ürünler ve verilen eğitimler ilgi odağı olmaya başladı. Velilere de örnek olmaya çalıştık. Onlar da geldiler, incelediler. Daha sonra daha az yerden daha fazla nasıl kar elde edilebileceği konusunda bilgiler vermeye başladık." dedi.Okul idarecisi ve öğretmenlerinin emeklerinin takdire değer olduğunu vurgulayan Konuk, şunları kaydetti:"Burası tamamen onların eseri. Öğretmen, her yerde herkese örnek oluyor. Şu anda yetişen ürünleri topluyoruz, diğer ürünler de önümüzdeki günlerde olgunlaşmaya başlayacak. Burada domates, salatalık, patlıcan, yeşil biber ve çilek var. Yetişen ürünler gayet güzel ve tamamen doğal. Bu serada hiçbir ilaç kullanılmadı. Hep beraber tadına, lezzetine de baktık. Gayet doğal ve lezzetliydi. Buradaki bir başka amacımız da; sera içerisinde çeşitli bilgilerin yer aldığı tabelalarımız var, toprağın oluşum faktörleri, öğrencilerin derslerini de bu serada işliyoruz aslında. Toprakla, fen bilgisiyle ilgili, nasıl oluştuğu, fidanın, meyvenin nasıl oluştuğu, tohumdan meyveye nasıl dönüştüğü gibi, burada eğitimler veriliyor. Tabii aslında öğrencilere dersleri de uygulamalı olarak anlatmak çok önemli. Bu tarım okulu da bu anlamda işimizi çok kolaylaştırdı. Canlı uygulamaların yapıldığı bu sera, öğrencilerimizin daha iyi öğrenmelerini sağlıyor. Hem üretiyoruz, hem eğitiyoruz."Seranın, bölge çiftçisine de örnek olduğunu belirten Konuk, tarım ve hayvancılıkla uğraşılan mahallede gelecekte daha iyi gelir imkanı sağlayan seracılığın yaygınlaşabileceğine işaret etti.Aşağıesence Ortaokulunda hayata geçirdikleri tarım okulu projesinin, Türkiye'nin örnek projelerinden biri olduğunu vurgulayan Konuk, okul bahçeleri müsait olan ilçedeki farklı okullarda da benzer projeleri gerçekleştirmeyi düşündüklerini anlattı.Aşağıesence Ortaokulu Müdürü Ramazan Avcı ise okul bahçesinde kurulan serayı Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, okulda çalışan öğretmenler ve öğrencilerle birlikte yaptıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.Geçen yıl serada yetiştirdikleri ürünlerden yaşlılara ve ihtiyaç sahiplerine de ücretsiz dağıtım yaptıklarını dile getiren Avcı, şunları söyledi:"Seradaki ürünlerden elde edilen gelirle ihtiyacı olan çocuklarımızın kıyafeti, kitabı ve okulun ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. KOP'tan sağladığımız 99 bin liralık destekle kurulan bu serada geçen yıl 7- 7,5 ton civarından domates, 1,5 ton da salatalık almıştık. Bu sene ise beklentimiz daha yüksek. Bu yıl 350 domates, 150 salatalık, 150 patlıcan, 100 biber fidesi diktik. Çilek ekimi de yaptık, zaman içerisinde kavun ve karpuz ekmeyi de planlıyoruz. Köylülerimizin de sahip çıkıp destek verdiği serada, aynı zamanda okuldaki öğrencilerimize uygulamalı tarım ve diğer dersleri veriyoruz."