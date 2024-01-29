Öğretmenler TBMM önünde eylem yaptı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyesi özel okul öğretmenleri, TBMM'nin yanındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı.

Burada grup adına konuşan öğretmen Ceylan Korkmaz, patronların isteği üzerine 2014'te taban maaş haklarının özel öğretmenlerin elinden alındığını savundu.

"TABAN MAAŞI HAKKIMIZI GERİ İSTİYORUZ"

"Ataması yapılmayan yüz binlerce öğretmenin özel eğitim kurumu sahiplerinin köleleri haline getirildiğini" öne süren Korkmaz, "Bugün burada öğretmenlerin meslek onurunu hak ettiği yere getirmek için toplandık. 2014'te elimizden alınan taban maaşı hakkımızı geri istiyoruz." dedi.

Öğle saatlerinden itibaren parkta bekleyişlerini sürdüren ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile görüşmek istediklerini belirten grubun yanına TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun geldi.