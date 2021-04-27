Öğretmenlerden kan bağışı kampanyasına destek

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Vali Hulusi Şahin'in başlattığı kan bağış kampanyasına destek vermek amacıyla Türk Kızılay Batman Şubesince Atatürk Parkı önüne konuşlu kan bağış noktasında Milli Eğitim Müdürü Kurtaran ve öğretmenler kan verdi.Kurtaran, Türk Kızılay'a destek kampanyasına eğitim camiası olarak katıldıklarını belirterek, diğer kurumları da kan bağışında bulunmaya davet etti.