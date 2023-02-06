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Öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi

Öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ekipleri arama kurtarma çalışmalarına katılıyor
AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekiplerinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kurtarma çalışmalarına katıldığını bildirdi.

Bakan Özer, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tamamı öğretmenlerimizden oluşan 2 bin 500 kişilik MEB AKUB ekiplerimiz, depremden etkilenen illerimizde enkaz altındaki vatandaşlarımızı kurtarma çalışmalarına katılıyor." ifadesini kullandı.

Özer, paylaşımında, MEB AKUB ekiplerinin çalışmalarından fotoğraflara da yer verdi.

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