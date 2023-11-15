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        Haberler Gündem Öğretmenlere ikramiye verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklaması!

        Öğretmenlere ikramiye verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklaması!

        Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesinin ardından öğretmenlere ikramiye ödemesi gündeme geldi. CHP'nin teklifinin ardından gözler 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlere ikramiye çağrısına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte 2023 öğretmenlere ikramiye ödemesi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 12:47 Güncelleme: 15.11.2023 - 12:47
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        Öğretmenlere ikramiye ödemesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne sayılı günler kala gündeme geldi. Emeklilere Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak ödenen 5 bin TL ikramiyenin ardından gözler 24 Kasım öğretmen ikramiyesine çevrildi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verilmesini içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise "Öğretmenlere ikramiye verilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte öğretmenlere ikramiye ödemesine ilişkin detaylar...

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        CHP'DEN ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE TALEBİ!

        CHP Şanlıurfa Milletvekili Av. Mahmut Tanal, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verilmesini içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığına sundu. Bakan Tekin, CHP'nin öğretmenlere ikrmaiye çağrısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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        ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "(muhalefetin '24 kasımda öğretmenlere ikramiye verilsin' çağrısı) Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur" açıklamasında bulundu.

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        "YENİ ATAMA İÇİN PLANLAMA YAPILACAK"

        Öğretmen atamalarıyla ilgili "Bütçenin Meclis'ten geçmesini bekliyoruz. Yeni atama için planlama yapılacak" açıklamasında bulunan Tekin öğretmen ikramiyesi talebine ilişkin olarak ise "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanıımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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