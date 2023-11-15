Öğretmenlere ikramiye verilecek mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den son dakika açıklaması!

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"YENİ ATAMA İÇİN PLANLAMA YAPILACAK"

Öğretmen atamalarıyla ilgili "Bütçenin Meclis'ten geçmesini bekliyoruz. Yeni atama için planlama yapılacak" açıklamasında bulunan Tekin öğretmen ikramiyesi talebine ilişkin olarak ise "Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanıımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz" açıklamasında bulundu.