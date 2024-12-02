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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmenleri dövdü, serbest bırakıldı | Son dakika haberleri

        Adana'da öğretmenleri darp eden saldırgan serbest bırakıldı

        Adana'da öğretmen kız kardeşinin tartıştığı 2 öğretmeni tekme tokat döven ağabey, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 21:12 Güncelleme: 02.12.2024 - 21:15
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        Kardeşinin tartıştığı öğretmenleri dövdü, serbest bırakıldı
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        Adana'daki olay, 28 Kasım Perşembe günü merkez Yüreğir ilçesi Camili Akarca Mahallesi’nde bulunan Camili Akarca Ortaokulu’nda meydana geldi.

        İddiaya göre, okulda öğretmenlik yapan S.B.Ö., aynı okulda öğretmen olarak görev yapan S.K. ile tartıştı.

        Olayın ardından S.B.Ö., durumu ağabeyi B.S.Ö.’ye anlattı. Sabah saatlerinde okula gelen ağabey, kız kardeşinin tartıştığı S.K. ve kavgayı ayırmak için araya giren C.Y. isimli öğretmenleri tekme tokat dövdü.

        Öğretmenler kendilerini odaya kilitlerken, şahıs kapıyı tekmeleyip öğretmenlere adeta dehşet yaşattı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan B.S.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darp edilen öğretmenlerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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