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Öğretmenlerin Covid-19 aşılama sürecinin ayrıntıları belirlendi

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, öğretmenlerin öncelikli aşılanacak gruplara dahil edilmesinin ardından köy okullarında görevli olanlardan başlanan aşılamaya yüz yüze eğitime geçiş sıralamasına göre devam edilecek

SON DAKİKA: Öğretmenlerin aşılanmasında ayrıntılar belli oldu! - Haberler
AA

"Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan liste Sağlık Bakanlığına gönderildi.

24 Şubat'ta ilk olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çorum'un Sungurlu ilçesindeki Arifegazili İlkokulunda görev yapan öğretmenler, Covid-19 aşısının birinci dozunu yaptırdı.

Öğretmenlerin aşılanması, yüz yüze eğitime geçiş sürecindeki sıralamaya göre sürdürülecek. Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime geçen köy okullarındaki öğretmenlere Covid-19 aşısı uygulanmaya başladı.

Köy okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin aşılanmasına da başlanacak.

AŞILAMAYA İLKOKUL İLE 8'İNCİ VE 12'NCİ SINIF ÖĞRETMENLERİYLE DEVAM EDİLECEK

Normalleşme süreci kapsamında, ilkokullar ile 8'inci ve 12'nci sınıflarda 1 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime başlanacağı için aşılamaya buralarda görev yapan öğretmenlerle devam edilecek.

Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinin tüm sınıfları da uygulama derslerini 1 Mart'tan itibaren yüz yüze yapmaya başlayacak. Bu kapsamda yüz yüze eğitime katılan ilgili alanların öğretmenleri de aşılamada öncelikli olacak.

Yüz yüze eğitime başlanacak ilkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacak.

Öğretmenlerin aşılanması mart boyunca aralıksız sürdürülecek. Sağlık Bakanlığının Sinovac firmasıyla yaptığı sözleşme kapsamında, yeni Covid-19 aşılarının martta Türkiye'ye ulaşmasıyla aşılama daha da hızlandırılacak.

AŞI SIRASI GELEN ÖĞRETMENLERİN RANDEVULARI

Öğretmenler de diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Aşı sırası gelenler, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.

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