Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2019 öğretmenlerin ek ders ücretleri ne kadar oldu? Sorularıyla ilgili açıklama geldi. Milyonlarca öğretmen ve yönetici idari tatil günlerinde ders ve ek ders saatlerinde ne kadar ücret alacağını merak ediyordu. İşte o açıklama...

ÖĞRETMENLERİN EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU? 2019

Öğretmenlerin MEB ve okul müdürlükleri tarafından belirlenen haftalık ders programları dışında girdikleri derse ek ders deniyor ve öğretmenler girdiği her ek dersten ücret alıyor. Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2019 yılında haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

2019 yılı ilk 6 ay için; yüzde 4, İkinci 6 ay için; yüzde 5 oranında zam yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.

Ayrıca 6 aylık dönemler halinde gerçekleşen enflasyon oranının öngörülen artış oranını aşması halinde enflasyon farkı da ödenecektir. Yüzde 4’lük toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı alacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN EK DERS ÜCRETİ AÇIKLAMASI

Eğitim kurumlarında görev yapan koordinatör öğretmenler,kar yağışı nedeniyle tatil edilen iş günlerinde fiilen yerine getiremedikleri görevlerini meslek eğitimi ile laboratuvar şefliği karşılığında öngörülen ek ders görevlerini yapmış sayılacaklar.