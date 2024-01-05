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        Haberler Gündem Eğitim Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayınlandı

        Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayınlandı

        Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 19:00 Güncelleme: 05.01.2024 - 19:00
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        Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayınlandı
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        MEB'den yapılan açıklamaya göre, takvim çerçevesinde yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart-15 Nisan, ilk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

        Takvime göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği 3-9 Haziran ve mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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