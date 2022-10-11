Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavına yeni hak 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvurular, 6 Ekim 2022 tarihi saat 23.59'da tamamlanmıştı. Öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine söz konusu başvuruyu tamamlayamayanlara 12 Ekim 2022 tarihi saat 23.59'a kadar başvuru yapabilme hakkı tanındı.



Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Eğitim Programı ve Yazılı Sınav Takvimi uyarınca 11-17 Ekim tarihleri arasında başvuru değerlendirme sonuçlarına itirazlar alınacak.



Değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 31 Ekim'de sonuçlandırılacak; yazılı sınava katılacaklar, 1 Kasım 2022 tarihinde ilan edilecek.



Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım 2022'de 81 ilde gerçekleştirilecek.