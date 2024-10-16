Öğretmenlik mülakat sonuçları sorgulama ekranı 2024: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAKAN TEKİN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir canlı yayın programında sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının sızdırıldığı iddiasına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cevap geldi. Bakan Tekin;

"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmen adaylarımızın KPSS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar. Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak."