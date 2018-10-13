Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi. Toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayan isimler arasında Kayserili olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tören öncesinde Kayseri Havalimanı'nda karşılayan isim de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar (Mavi gömlekli).

TÖRENİ PROTOKOLDEN DİKKATLİCE TAKİP ETTİ

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre Kayseri'deki toplu açılış töreninde bir isim daha dikkat çekti. Bu isim töreni protokolde izleyen ve ilk kez objektiflere yansıyan Akar'ın oğlu, Selim Akar'dı. İlk kez görüntülenen Selim Akar'ın töreni dikkatlice takip ettiği görüldü.

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