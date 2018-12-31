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Seda Sayan 56 yaşına bastı. Oğlu Oğulcan Engin, annesi Seda Sayan'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla kutladı. Oğulcan Engin, paylaşımına, "İyi ki doğdun aşkların en güzeli..." notunu düştü. Engin'in paylaşımı kısa sürede 13 binin üzerinde beğeni ve yorum aldı.