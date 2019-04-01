Oğulcan Engin önceki gece bir kadınla görüntülendi

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, önceki gece bir güzelle Bebek'teki bir mekan çıkışında görüntülendi. Esmer güzeli, taksiye binmeden gazetecilere, "Ben bu mekanın işletmecisiyim. Yanlış yapıyorsunuz. Sizi bir daha buraya aldırmam. Kapının önüne gelemezsiniz" diye gazetecilere tehditler savurduktan sonra taksi ile Arnavutköy’de başka bir mekana geçerek Oğulcan Engin ile buluştu