Oğuz Aydın göz doldurdu!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, Kayserispor maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı.
Fenerbahçe, milli aradan döndü ve Süper Lig’e adeta fırtına gibi başladı.
Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 6-2’lik net bir skorla mağlup etti.
Sarı-lacivertliler bu galibiyetle zirve yarışında hata yapmadı.
Farklı Kayserispor zaferinde dikkat çeken isimlerin başında, yaz transfer döneminde kadroya katılan Oğuz Aydın geliyor.
Teknik direktör Jose Mourinho’nun ilk kez bir resmi mücadelede ilk 11’de şans verdiği milli futbolcu, bu fırsatı çok iyi kullandı.
İstekli performansıyla dikkat çeken Oğuz, 15. dakikada fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetti.
Ardından, 26. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı 3’e çıkaran golü attı.
Oğuz Aydın’ın performansı bununla da sınırlı kalmadı. 88. dakikada Sebastian Szymanski’nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.
Rusya ekiplerinden Zenit ile oynanan hazırlık maçında da dikkat çeken bir performans sergileyen Oğuz Aydın, Kayserispor karşısında sahaya koyduğu oyunla Mourinho’nun güvenini boşa çıkarmadığını gösterdi.