Oğuz Aydın: Sabrettim, buna hazırdım

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u 6-2 yenen Fenerbahçe'nin oyuncularından Oğuz Aydın, karşılaşmayı değerlendirdi.

"SABRETTİM, BUNA HAZIRDIM"

Oğuz Aydın yaptığı açıklamada, "Aslında maçtan önce oynayacağımı öğrendim. Kendimi hazır tuttum. Kendimi göstermem gerektiğini düşündüm. Enerjimi yüksek tuttum, bu sahaya da yansıdı." dedi.

Başarılı futbolcu ayrıca, "Sabrettim, çalışmaya devam ettim. Şansımı bekliyordum. Hoca sağolsun şansı verdi. Ben elimden geleni yaptım. Çok iyi bir şey oldu diye düşündüm." ifadelerini kullandı.