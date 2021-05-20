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Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz ölüm sebebi nedir? Oğuz Yılmaz hayatı hakkında

Gördün mü?, Bas Bas Paraları Leyla'ya gibi şarkıların sahibi Oğuz Yılmaz dün hayatını kaybetti. Acı haber sanat camiasını da yasa boğdu. Peki, Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz ölüm sebebi nedir? İşte Oğuz Yılmaz hayatı hakkında tüm merak edilenler...

Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz ölüm sebebi nedir? Oğuz Yılmaz hayatı hakkında

Oğuz Yılmaz kimdir? Oğuz Yılmaz ölüm sebebi nedir? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. "Bas Bas Paraları Leyla"ya, şarkısı ile hem Türkiye hem de Avrupa'da büyük ilgi gören şarkıcı Oğuz Yılmaz 53 yaşında dün öğlen saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Başarılı sanatçı Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

OĞUZ YILMAZ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır. 1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayımlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır[kaynak belirtilmeli]. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10’a yakın albüme imza attı. 1993'te "Çarşı Çakalı", 1994'te "Vurgunum Sana", 1995 yılında "Zilli Dilek", 1996 yılında "Nazlı'mı Beklerim", 1997 yılında "Keriman" gibi albümlere imza attı. 1999 yılında "Usta" albümünü yayımladı. Bu albümünde yer alan parça "Bas Bas Paraları Leyla"ya, Türkiye’de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında "Gördün mü?" albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. "Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı[1], "Çekirge" parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı. 2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz Yılmazlar Plak Şirketini kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle "Uğur Böceğim" şarkısında düet yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

OĞUZ YILMAZ'IN SON SÖYLEDİĞİ ŞARKI ORTAYA ÇIKTI

Yılmaz'ın önceki gece son olarak görüştüğü aranjörü ünlü şarkıcı Özgür Koç, yaşadığı üzüntüyü anlattı. Koç, kendisinin yazdığı Yılmaz'ın ise okuduğu şarkıyı da ilk kez dinletti. Piyasaya henüz sürülmeyen şarkıyı dinlerken gözyaşlarına tutamayan Koç, şarkının kendisi için çok şey ifade ettiğini ve piyasaya sürüp sürmemek arasında kararsız kaldığını söyledi.

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