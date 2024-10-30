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        Haberler Bilgi Gündem Oğuzhan Bingöl kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Oğuzhan Bingöl'ün biyografisi

        Oğuzhan Bingöl kimdir? Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Oğuzhan Bingöl'ün biyografisi

        İçişleri Bakanlığı Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığını açıkladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Oğuzhan Bingöl kimdir, kaç yaşında?" sorularını beraberinde getirdi. Hatırlanacağı gibi ''PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, adliyeye sevk edilmişti. İşte Oğuzhan Bingöl'ün hayatı ve kariyerine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 21:13 Güncelleme: 30.10.2024 - 21:13
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        Oğuzhan Bingöl, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Daha önce Beşiktaş Kaymakamlığı yapmış olan Oğuzhan Bingöl İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan Esenyurt Belediyesi Başkanlığı görevine getirildi. Peki, Oğuzhan Bingöl kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Oğuzhan Bingöl'ün biyografisi....

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        OĞUZHAN BİNGÖL KİMDİR?

        Oğuzhan Bingöl, 1979 Yılında Erzurum'da doğdu. İlk Öğrenimini Erzurum'da Ortaöğrenimini ise Ankara'da tamamladı.

        Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdikten sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat'ta Kaymakam adayı olarak göreve başladı.

        Sırasıyla Eskişehir ili Han İlçesi ve Kayseri ili Akkışla ilçesinde Kaymakam vekilliği yaptı, Bursa ili Harmancık İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken 2008 yılında Mardin ili Dargeçit ilçe Kaymakamlığı'na atandı. Dargeçit'te 2 yıl görev yaptıktan sonra Mardin Vali Yardımcılığına atandı.

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        Oğuzhan BİNGÖL, 2011 yılında Diyarbakır-Bismil İlçe Kaymakamlığı'na vekâleten yürütmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından, aynı yıl içinde kararname ile Elazığ ili Baskil İlçe Kaymakamlığı'na atandı.

        05 Ekim 2011 tarihinden Baskil Kaymakamı olarak görev aldıktan sonra 4 yıl süre ile Midyat Kaymakamlığı görevini sürdürdü.

        10 Kasım 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atanan Oğuzhan BİNGÖL 01/08/2018 tarih ve 2018-157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüreğir Kaymakamı olarak atanarak 19/09/2018 tarihinde Yüreğir Kaymakamı olarak görevine başladı.

        Hatay Vali Yardımcılığıgörevinde bulunmuştur.

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