Beşiktaş'ta son dönemde iyice gözden düşen Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a kiralanıyor. Dün sürpriz bir şekilde ortaya çıkan görüşmelerin ardından taraflar arasında anlaşma sağlanırken 27 yaşındaki futbolcunun bugün Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi. Ozzie'nin transferinin bugün resmen açıklanması bekleniyor.
LENS'İ DE İSTEMİŞLERDİ
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord, Beşiktaş'tan Jeremain Lens için de teklif yapmış ancak Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlılardan ayrılmak istemediğini iletmişti.
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