Beşiktaş, milli ara &ouml;ncesindeki son ma&ccedil;ında Sivasspor karşısındaydı. Farklı Lugano galibiyetiyle Avrupa Ligi ne giriş yapan siyah-beyazlılar, S&uuml;per Lig e 10 sezon sonra 3 te 3 le başlamak i&ccedil;in sahadaydı. Giovanni van Bronckhorst, yeni transfer Uduokhai yi direkt 11 e koyarak g&uuml;venini g&ouml;sterdi. Yeni transfer de buna iyi karşılık verdi diyebiliriz. Sivasspor h&uuml;cumda &ccedil;ok etkili olamasa da yeni transfer iş d&uuml;şen anlarda hatasızdı. Y&uuml;ksek pas isabeti de artılarındı. Bunun yanı sıra 11 in asıl s&uuml;rprizlerinden bir diğeri Ernest Mu&ccedil;i ydi. Bu sezon ilk 11 başlayan Arnavut futbolcu, Sivasspor un sert savunması karşısında pek de etkili olamadı. Sezon başında hi&ccedil; d&uuml;ş&uuml;n&uuml;lmemesi kafalarda soru işaretleri yaratsa da &uuml;&ccedil; kulvarlı uzun sezonda s&uuml;resi arttık&ccedil;a ritmini bulacaktır. Az &ouml;nce de değindiğimiz Sivasspor un sert savunması Beşiktaş ı bu ma&ccedil;ta yavaşlattı. &Ouml;zellikle merkezi kapatmayı hedefleyip Rafa Silva - Immobile bağlantısını keserek Beşiktaş ı kenarlara zorlamaya &ccedil;alıştılar. Bir de tabii bu ma&ccedil;a kadar birka&ccedil; değişiklik g&ouml;rsek de neredeyse hep aynı 11 le &ccedil;ıkan Beşiktaş ın yorgunluğundan da bahsedebiliriz. Hakem Diren&ccedil; Tonusluoğlu nun g&ouml;remeyip VAR a gitmek zorunda kaldığı net penaltıda Ciro Immobile ters k&ouml;şe yaparak galibiyeti getiren gol&uuml; attı ve Dolmabah&ccedil;e deki serisini s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;. Gedson Fernandes ise yeni d&ouml;nemde b&uuml;r&uuml;nd&uuml;ğ&uuml; bambaşka kimliğin kalıcı olduğunu g&ouml;sterip yine gol&uuml;n&uuml; attı ve ma&ccedil;ın fişini &ccedil;ekti. Beşiktaş, Galatasaray karşısında alınan tarihi S&uuml;per Kupa zaferiyle girdiği sezonda S&uuml;per Lig de de 10 sezon sonra 3 te 3 yaparak başladı. Avrupa Ligi ne kalma yolunda da hata yapmadı. Giovanni van Bronckhorst un ilk periyodu kusursuz ge&ccedil;ti. Şimdi milli arada biraz nefes alma zamanı.