"İDDİALAR DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ



Demet Özdemir, rol aldığı dizinin setinde yeni bir açıklama daha yaparak, bu konuda şunları söylemişti: Evliliğimizde sıkıntılar olduğu doğru ancak her evlilikte sorunlar oluyor. Özel hayatımız hassas bir konu. Buna saygı duyulmasını istiyorum. Evi terk ettiğim, evi ayırdığım, eski evime geri döndüğüm iddiaları doğru değil, böyle bir şey yok.