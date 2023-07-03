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Oğuzhan Koç ile Ala Tokel aşk mı yaşıyor?

Demet Özdemir ile 8 aylık evliliği geçen mayısta sona eren Oğuzhan Koç, Alaçatı'da sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile objektiflere yansıdı. Aşk iddialarının ardından ilk açıklama geldi

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  • Oğuzhan Koç ile Ala Tokel aşk mı yaşıyor? - Açıklama geldi - Magazin haberleri

    28 Ağustos 2022'de evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, 8 Mayıs'ta boşanmıştı. Çift, yaptıkları ortak açıklamada, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldık" demişti.
  • Oğuzhan Koç ile Ala Tokel aşk mı yaşıyor? - Açıklama geldi - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç, Alaçatı'da sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile görüntülendi.
  • Oğuzhan Koç ile Ala Tokel aşk mı yaşıyor? - Açıklama geldi - Magazin haberleri

    Aynı günün akşamında da arkadaşlarıyla beraber yemeğe çıkan Oğuzhan Koç ile Ala Tokel samimi halleriyle dikkat çekti.
    İkilinin samimiyeti aşk dedikodularını da beraberinde getirdi. Ala Tokel hakkında çıkan haberler sonrasında Oğuzhan Koç'un komşusu olduğunu söyledi.
  • Oğuzhan Koç ile Ala Tokel aşk mı yaşıyor? - Açıklama geldi - Magazin haberleri

    DEMET ÖZDEMİR İLE OĞUZHAN KOÇ ARASINDA NELER OLMUŞTU?

    Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022'de evlenmişti. Geçtiğimiz haftalarda Özdemir ile Koç'un ayrıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Söz konusu iddiaya göre; Demet Özdemir, evi terk ederek eski evine geri dönmüştü.
  • Oğuzhan Koç ile Ala Tokel aşk mı yaşıyor? - Açıklama geldi - Magazin haberleri

    "PARTİDE UYGUNSUZ TAVIRLAR SERGİLEDİ" İDDİASI

    İddia tam olarak şöyleydi; arkadaşları 26 Şubat'ta Demet Özdemir'in 31'inci yaş günü için evde bir parti düzenlemişti. Oğuzhan Koç, partide uygunsuz tavırlar sergileyerek, eşini kızdırmıştı. Özdemir de bunun üzerine evi terk etmişti.
  • Oğuzhan Koç ile Ala Tokel aşk mı yaşıyor? - Açıklama geldi - Magazin haberleri

    "DİZİNİN YÖNETMENİYLE KARAVANDA UYGUNSUZ BİR ŞEKİLDE YAKALANDI" SÖYLENTİSİ

    Bir başka iddiaya göre ise; Demet Özdemir ile rol aldığı dizinin yönetmeniyle çekimler esnasında karavanda uygunsuz bir şekilde yakalanmıştı.

    Demet Özdemir, bu iddialar üzerine bir açıklama yaparak söylentilerin doğru olmadığını dile getirmişti. Demet Özdemir, 'Karavanda basılma' iddiasıyla ilgili dava açacağının altını kalın bir şekilde çizmişti. Oğuzhan Koç da eşinin açıklamasını paylaşmıştı.
  • Oğuzhan Koç ile Ala Tokel aşk mı yaşıyor? - Açıklama geldi - Magazin haberleri

    "İDDİALAR DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ

    Demet Özdemir, rol aldığı dizinin setinde yeni bir açıklama daha yaparak, bu konuda şunları söylemişti: Evliliğimizde sıkıntılar olduğu doğru ancak her evlilikte sorunlar oluyor. Özel hayatımız hassas bir konu. Buna saygı duyulmasını istiyorum. Evi terk ettiğim, evi ayırdığım, eski evime geri döndüğüm iddiaları doğru değil, böyle bir şey yok.

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